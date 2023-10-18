ساندرو تونالي يعترف: نعم.. راهنت على مباريات ميلان!

لاعب نيوكاسل يدرك جيدًا معنى هذا الاعتراف

تم استجواب نجم نيوكاسل ساندرو تونالي من قبل مكتب المدعي العام في تورينو لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، بشأن قضية المراهنات التي تضرب الكرة الإيطالية في الوقت الراهن.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فقد أشار تونالي في التحقيقات إلى أنه بالفعل راهن على مباريات كرة القدم، بما في ذلك المباريات التي يشارك فيها فريقه السابق ميلان.

وهذا الاعتراف يعقد الوضع. رغم أن تونالي يصر على أنه لم يراهن على مباريات ميلان عندما كان مشاركًا فيها.

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وإذا تم قبول هذا الطرح، فلن يتم اتهام تونالي بالتلاعب بنتائج المباريات لأنه لم يكن يؤثر على المباراة بنفسه حين لم يكن يشارك.

ومع ذلك، فإن حقيقة مراهنته على فريقه في أي وقت قد تؤدي إلى إيقافه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من قبل المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.