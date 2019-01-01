سانت إيتيان يفقد الخزري 3 أسابيع بعد إصابته مع تونس

ضربة قوية للفريق الفرنسي بعد التوقف الدولي

أجرى المهاجم التونسي وهبي الخزري، عملية جراحية في ذراعه، ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن نجم سانت إيتيان أجرى العملية اليوم الجمعة، بعد عودته مصاباً من تأدية الواجب الدولي مع منتخب تونس.

وجاء ذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة غينيا الاستوائية بتصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

ووقعت الإصابة نتيجة لسقوط الخزري على ظهره بعد التحامه بلاعب غينيا، ليُصاب في يده اليمنى.

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وأشارت الفحوصات الطبية وفقاً للصحيفة الفرنسي أن الكسر من الدرجة الرابعة ولن يستغرق أكثر من 3 أسابيع للتعافي منه.

وينضم بذلك الدولي التونسي لقائمة المصابين بسانت إيتيان، وأبرزهم تشارلز آبي، يوهان كاباي، يان مفيلا وويليام ساليبا.

ويستعد سانت إيتيان لملاقاة مونبيلييه غداً السبت بالدوري الفرنسي، وهو في المركز الرابع بـ21 نقطة بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.