سانتياجو برنابيو يزعج الجيران؟ .. "ريال مدريد لا يهتم بالمدينة"

علي رفعت
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Santiago Bernabeu
ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

فلورنتينو بيريز تحت النار!

تعرض تطوير ملعب سانتياجو برنابيو لانتقادات جديدة بعد حصول إدارة ريال مدريد على رخصة من أجل بناء مرأب جديد بشكل فوري.

جاء هذا عبر موقع "سي تكست" الإسباني، والذي أكد أن مجلس مدينة مدريد منح إدارة النادي الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز موافقة فورية على ذلك المرأب.

وانتقد الموقع عدم وجود خطة خاصة بذلك المرأب من قبل، وعدم القيام بدراسة تخص الزحام حول الملعب في حالة بناء المبنى الجديد.

كذلك تم انتقاد عدم وجود دراسة بيئية عن أثر ذلك المبنى الجديد على المدينة، ولم يتم استشارة الجيران بشأن رأيهم في هذا القرار.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد افتتح ملعبه بشكل جزئي ومن المنتظر أن ينتهي من التجديد بشكل كامل مع بداية الموسم الجديد.

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