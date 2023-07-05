نونو سانتو معجب به .. الاتحاد يقترب من "جوكر" التعاون

اسم مفاجئ على أجندة نادي الاتحاد في الصيف الحالي

فتح نادي الاتحاد السعودي، خط مفاوضات مكثف مع التعاون؛ للتعاقد مع اسم مفاجئ، بطلب شخصي من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد حسم 3 صفقات رسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، بالتعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا لصحيفة "المدينة"، قدّم العميد الاتحادي، عرضًا رسميًا إلى نادي التعاون؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر حسن كادش، خلال الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن كادش يحظى بإعجاب سانتو؛ لقدرته على المشاركة في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع؛ حيث يفضل المدير الفني البرتغالي، اللاعبين متعددي الاستخدام.

اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته الكروية في الاتفاق، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومثّل حسن كادش، الزعيم الهلالي في الفترة من يوليو 2017 إلى يناير 2020، قبل الرحيل إلى التعاون، الذي شارك معه في 80 مباراة رسمية، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا أسيست وحيد فقط.