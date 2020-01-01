سانتوش يكشف تطورات حالة رونالدو بعد الإصابة بكورونا

المهاجم البرتغالي يتحدث مع الجميع من غرفته

كشف فرناندو سانتوش مدرب المنتخب البرتغالي، عن آخر تطورات حالة كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

رونالدو تلقى صدمة قوية، مساء أمس، الثلاثاء، بعدما تبين إيجابية العينة التي أجراها للكشف عن الإصابة بالفيروس، خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ35 سنة سيبتعد لفترة لن تقل عن 10 أيام، مما يعني ابتعاده عن مباراة البرتغال ضد السويد في دوري الأمم هذا الأسبوع.

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سانتوش قال عن حالة رونالدو:"من الصعب اللعب في غياب اللاعب الأفضل في العالم، ولكن نحن نمتلك العديد من الصفات الجماعية اللازمة للتعامل مع هذا الموقف".

وأضاف:"هو يتعامل مع الموقف بشكل جيد، يتواجد في الغرفة، ويتحدث إلينا من الطابق العلوي من شرفته، وأخبرنا برغبته في اللعب".

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وتابع:"لا يعاني من أي أعراض، هو بخير، ولا يعرف حتى ماذا حدث له وكيف أصيب بالفيروس".

يذكر أن مرض رونالدو سيبعده عن مواجهة يوفنتوس وكوتروني بالدوري الإيطالي، وكذلك مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف حول غيابه أمام برشلونة بنفس البطولة.