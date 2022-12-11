سانتوش يكشف سبب قراراته ضد رونالدو

تحدث فرناندو سانتوش، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على قرارته المثيرة ضد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع المنتخب البرتغالي منافسات المونديال على يد منتخب المغرب من الدور ربع النهائي بعد هزيمتهم بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة جلوس رونالدو على دكة البدلاء لثاني مباراة على التوالي، بعد جلوسه بمواجهة سويسرا ونزوله بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وشارك النجم البرتغالي في مواجهة المغرب مع بداية الشوط الثاني، ولكن لم ينجح في مساعدة الفريق ولم يظهر بمستواه المعروف، ودخل في نوبة بكاء شديدة عقب انتهاء المباراة.

وأكد سانتوش أنه لا يندم على قراره بعدم إشراك رونالدو، وأشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد دخل المباراة عندما كان ذلك ضروريًا.

وفي حديثه مع الصحفيين عقب مباراة الأمس قال سانتوش: "لست نادمًا وأعتقد أن هذا كان الفريق الذي لعب بشكل جيد جدًا ضد سويسرا، كريستيانو رونالدو لاعب رائع لقد شارك عندما اعتقدت أنه كان ضروريًا، لذلك لا ندم".

وتابع:" أنا وكريستيانو رونالدو بالطبع مستاءون، لكن هذا جزء من عمل المدرب واللاعب ".

وسيحاول رونالدو في الفترة القادمة البحث عن فريق ينتقل إليه بشهر يناير المقبل، عقب فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد خلال فترة تواجده بمعسكر البرتغال استعدادًا لكأس العالم.

ويمتلك رونالدو عروض من أندية سعودية وأمريكية، لكنه لم يحسم قراره حتى الأن.