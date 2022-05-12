سانتوس: لم يعجبني تصرف رونالدو .. وهذا تعليقي على انتقاله إلى النصر!

سانتوس يقول كلمته في انتقال رونالدو إلى النصر

تحدث فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن غضب كريستيانو رونالدو من تبديله أمام كوريا الجنوبية، كما علق على أنباء انتقال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد إلى نادي النصر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير اليوم الإثنين أن كريستيانو رونالدو لديه اتفاق للانتقال إلى النصر اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وقال فرناندو سانتوس بخصوص شكاوى كريستيانو بعد تبديله: "لم أسمع أي شيء على أرض الملعب، لكنني رأيت الصور ولم يعجبني على الإطلاق، تم حل هذه المشكلات في غرفة خلع الملابس وتوقف تمامًا عن هذا الأمر".

وعن انتقال النجم البرتغالي إلى نادي النصر أجاب المدرب البرتغالي: "لا أعرف لم أتحدث معه بشأن ذلك، تحدثت مع اللاعبين ولكن ليس لها علاقة بهذه القضية لم أكن أعرف حتى، اكتشفت ذلك منذ فترة قصيرة، إنه قراره وهو يركز بالكامل على كأس العالم وعلى مساعدة المنتخب".

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال يواجه سويسرا يوم غدًا الثلاثاء في دور ال16 من كأس العالم 2022 بقطر.