رسميًا - سانتوس البرازيلي يتعاقد مع البرتغالي فيريرا

فيريرا مديرًا فنيًا لفريق سانتوس البرازيلي لمدة عام واحد.

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، التعاقد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك المصري والسد القطري.

فيريرا أعلن رحيله عن تدريب السد القطري بنهاية الموسم الماضي، ورفض عرضًا من إدارة الزمالك للعودة لتدريب الفريق الأبيض مؤخرًا، بداعي ظروفه الصحية والعائلية.

نادي سانتوس أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع قريرا على عقود توليه تدريب الفريق لمدة موسم واحد فقط.

المدرب البرتغالي سيتولى مهمة تدريب سانتوس، خلفًا للأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

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سامباولي فشل في تتويج سانتوس بلقب الدوري البرازيلي، بعدما نجح منافسه فلامنجو في الحصول على اللقب، بفارق 16 نقطة.

ويبدو أن إدارة نادي سانتوس تفعل ما فعلته إدارة فلامنجو، بالتعاقد مع مدرب برتغالي، حيث قام الأخير بالتعاقد مع جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال السعودي.

يذكر أن فيريرا توج مع الزمالك بلقب الدوري والكأس موسم 2014-2015، قبل رحيله لتدريب السد القطري، الذي حقق معه العديد من الإنجازات.