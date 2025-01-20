"لدي أمور أكثر أهمية للتفكير فيها!" .. مدرب سانتوس يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار من الهلال

مستقبل نيمار مع الهلال أصبح غامضًا للغاية..

رد بيدرو كايشينيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، على إمكانية التعاقد مع النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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تقارير عالمية ومحلية عديدة كشفت عن مفاوضات بين نيمار وإدارة الهلال؛ لـ"فسخ" عقده مع الفريق في يناير الحالي، والعودة إلى بلاده البرازيل من بوابة نادي طفولته سانتوس.

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وفي هذا السياق.. قال كايشينيا في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "تيرا"، مساء اليوم الإثنين، عن إمكانية التعاقد مع نيمار: "أؤكد بأن أي مدرب في العالم يرغب في وجود هذا اللاعب بفريقه؛ لكن.. حتى الآن لا يوجد أي شيء بخصوص هذا الأمر".

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وأضاف: "إذا عاد نيمار إلى سانتوس، سأكون سعيدًا بالحديث عنه وقتها؛ وإذا لم يتحقق ذلك، سيكون الأمر كما لو لم يكن من الأساس".

وعند سؤاله عن حالة اللاعب البدنية السيئة، وتأثير ذلك على سانتوس إذا تم التعاقد معه؛ رفض كايشينيا الحديث عن هذا الأمر، مكتفيًا بالتأكيد مرة أخرى على أن نيمار يمتلك جودة فنية رائعة، وكل فريق يحتاج إلى نجم بمواصفاته.

ووسط إصرار الصحفيين على السؤال بشأن نيمار؛ شدد بيدرو كايشينيا في نهاية حديثه، على أنه لديه أمور أكثر أهمية للتفكير فيها، بدلًا من أن يُشغل "باله" بمسألة التعاقد مع نجم الهلال من عدمه.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان؛ إلا أنه شارك في 7 مباريات فقط مع الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية"؛ حيث تم رفع اسمه من القائمة المحلية مع رفض إعادة تسجيله مجددًا في الشتاء الحالي، ما أشعل التكهنات بشأن رحيله.