سانتوس: الجميع يريد الحديث حول رونالدو

فيرناندو سانتوس يدافع عن كرستيانو رونالدو

قال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي إن الجميع يريد استغلال الموقف الحالي من أجل الحديث عن كرستيانو رونالدو.

وكان ساري قد أخرج رونالدو في مباراة يوفنتوس وميلان منذ أيام، ليترك صاروخ ماديرا الملعب متوجهًا إلى غرفة الملابس مباشرة في رد فعل عكس غضبه وتوتر علاقته بمدربه.

وحول ذلك، قال فيرناندو سانتوس إن كرستيانو رونالدو يعطي كامل تركيزه لكرة القدم ولا ينشغل بأية أحاديث جانبية من قبل الجمهور أو المتابعين.

وأضاف: "الآن رونالدو يركز مع منتخب البرتغال، منذ انضمامه إلى معسكر المنتخب وهو في حالة انعزال تام عن كل شيء عدا الفريق الوطني"

وتابع: "الجميع يريد الحديث عن كرستيانو رونالدو، هذه حقيقة، في مثل هذه الأوقات يجد الجميع صيدًا ثمينًا ويحاولون الحديث عنه من أجل الوصول إلى ما يريدون"

وأردف: "لدينا مباريات مهمة للمنتخب في الفترة المقبلة ثم سيعود رونالدو إلى فريقه من جديد، وأعتقد حين يعود لن يعطي أهمية كبرى لمثل هذه الأشياء"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد وصل إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الكروية وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مباراة البرتغال وأوكرانيا.