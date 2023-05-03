سام ألاردايس: عمري 68 عامًا لكنني أتفوق على بيب جوارديولا ويورجن كلوب!

تولى سام ألاردايس تدريب ليدز يونايتد في وقت صعب والفريق يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي..

خرج سام ألاردايس المدير الفني الجديد لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي بتصريح مثير للجدل، مؤكدًا بثقة أنه في مستوى بيب جوارديولا، ويورجن كلوب، وميكيل أرتيتا التدريبي.

ألاردايس تولى تدريب ليدز يونايتد والفريق في وضع حرج للغاية، حيث يصارع للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" مع تبقي أربع مباريات فقط حتى نهاية الموسم.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على نوتنجهام فورست صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط إلى "تشامبيونشيب".

ألاردايس، البالغ من العمر 68 عامًا، غائب عن عالم التدريب منذ مايو 2021، بعد رحيله عن وست بروميتش ألبيون بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي، لكنه أصر على أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وقال ألاردايس في المؤتمر الصحفي الأول كمدرب لليدز يونايتد: "يعتقد الكثير من الناس أنني عجوز وقديم الطراز، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأضاف: "قد أبلغ من العمر 68 عامًا وأبدو كبيرًا في السن، لكن لا يوجد أحد يسبقني في مجال كرة القدم، لا بيب جوارديولا، ولا يورجن كلوب، ولا ميكيل أرتيتا".

وتابع: "أنا أملك كل شيء يملكونه، يقومون بما أقوم به، وأقوم بما يقومون به".

واختتم ألاردايس تصريحاته قائلًا: "من حيث المعرفة ومدى عمقها، أنا موجود، لا أقول إنني الأفضل، لكنني بالتأكيد جيد مثلهم تمامًا".