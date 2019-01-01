سامي الجابر يوجه رسالة لفهد المفرج بعد استقالته من الهلال

يتحمل الضغوط يعمل بصمت مخلص وامين قدوة ومثال رائع للمسؤول

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ودع سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السابق زميله فهد المفرج الذي قدم استقالته من منصب مدير الكرة في النادي بعد عمل لسنوات طويلة.

الجابر غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "شهادتي مجروحة في اخي فهد المفرج .. محب بل عاشق للهلال .. عندما تبحث عن من يشغل منصب مدير الكرة ستفتش عن مجموعة من الصفات التي لا ابالغ ان قلت انها تجتمع فيه".

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وأضاف الجابر : "يتحمل الضغوط يعمل بصمت مخلص وامين قدوة ومثال رائع للمسؤول .. رحيله بلا شك خسارة و بديل بموصفاته مهمة صعبة".

وتابع: "ما يعانيه من يعمل بمنصب مدير الكرة أنه لن يكون له من الإطراء نصيب عندما يتحقق الإنجاز وبالمقابل ينال نصيبه من النقد الشديد عند الخسارة.. من القلب شكراً للغالي فهد المفرج تحملت كثيرًا".

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المفرج، المشرف على إدارة الكرة في نادي الهلال، أكد على رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب نهاية مباراة الهلال والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2.