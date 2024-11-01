بعد ديربي النصر .. سامي الجابر يدق "ناقوس الخطر" في الهلال ورد فعل سريع من سالم الدوسري

الهلال يفشل في الفوز لأول مرة خلال الموسم الحالي..

دق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "ناقوس الخطر" في البيت الأزرق؛ وذلك بعد ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال تعادل (1-1) مع مستضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أكد الجابر خلال تحليله لديربي الرياض على شبكة قنوات "إس إس سي"، أن مستوى الهلال لم يعد مُقنعًا، في الفترة الأخيرة.

وأضاف أسطورة الزعيم الهلالي: "هذا الأداء غير المقنع؛ بدأ منذ القمة أمام العين الإماراتي، التي انتهت بفوز الفريق الأزرق (5-4)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية".

GOAL

وكشف أسطورة الزعيم عن أن الهلال، أصبح يُعاني من عديد المشاكل على المستوى الدفاعي؛ لذلك.. يجب على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، أن يجد لها حلًا سريعًا.

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر سامي الجابر أن "تراجع" أداء الفريق الهلالي، أمر طبيعي للغاية في "مرحلة ما" من الموسم؛ لكنه سيعود بقوة في المباريات القادمة.

ويبدو أن سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد "اتفق" مع تصريحات الجابر؛ وهو ما ظهر من خلال تصرفه بعد إطلاق صافرة نهاية الديربي.

سالم اتجه إلى المدرج الذي يتواجد فيه جمهور الهلال، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مع توجيه بعض الإشارات لهم؛ فسرت على أنها اعتذار على الأداء والنتيجة، مع التأكيد لهم بأن الفريق سيعود مرة أخرى، وأنه يجب أن يواصلوا الدعم والتشجيع.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الاتحاد "الوصيف".