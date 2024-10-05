"الاتحاد الأكثر دعمًا والأهلي الأقل" .. سامي الجابر يوضح المقصود من حديثه المثير للجدل!

ماذا يقصد سامي الجابر من حديث دعم الأندية؟

كشف سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن المقصود من حديثه حول مقدار دعم الأندية، بعدما أثار جدلًا بتصريحه حول الاتحاد بأنه الأكثر دعمًا بين الأندية، والأهلي الأقل.

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ووضع الجابر، عبر برنامج "المنتصف" قبل أيام، ترتيبًا للأندية الأكثر استفادة من الدعم في الصفقات، خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قائلًا إن الاتحاد كان الأول من حيث الدعم، ثم يأتي النصر والهلال والأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أسطورة الهلال، عبر فضائية SSC، أن حديثه لم يكن بشأن حجم الدعم، قائلًا "جميع الأندية تم تدعيمها، ولكن كيف دُعمت؟ لا أعرف، قمت بترتيب الأندية الكبيرة، من حيث الأسماء الفنية، فكان الاتحاد، وبعده النصر والهلال والأهلي، وأقول إن الهلال هو أكثر من استفاد من الدعم".

وكان رياض محرز، نجم الأهلي، قد أثار جدلًا كبيرًا عقب مباراة القادسية، في الجولة الخامسة من دوري روشن، قائلًا إن ناديه لم يحظ بالدعم الكافي من لجنة الاستقطاب، على غرار الأندية الكبرى، وهو الأمر الذي اتفق عليه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، حينما صرّح بأن دعم الأهلي لم يكن كافيًا، وأن الجناح الفرنسي آلان ماكسيمين رحل في الصيف، دون استقطاب بديل عالمي.

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، محافظًا على العلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة، بعد مرور أولى 5 جولات، فيما يأتي الاتحاد في الوصافة بفارق الأهداف، بينما يأتي النصر ثالثًا بـ14 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز العاشر بـ7 نقاط.