سامي الجابر المستفيد الأكبر من رفض ليونيل ميسي الانضمام للهلال!

كيف استفاد الأسطورة الهلالية من فشل الصفقة العالمية؟

رغم الحسرة التي يعيشها جمهور نادي الهلال السعودي بعد رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العرض المغري الذي تقدم به ناديهم له إلا أنه يبدو أن هناك مستفيدًا من هذا ألا وهو سامي الجابر؛ أسطورة الزعيم الأسبق.

ليو رفض العرض السعودي، وفضل تمثيل إنتر ميامي الأمريكي الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومع فشل الزعيم في حسم الصفقة العالمية، طالب عدد كبير من جمهور الهلال بتكليف الجابر، البعيد عن العمل في القلعة الزرقاء منذ عام 2018م، بملف الصفقات، مشيدين بفترته خلال رئاسة النادي، ونجاحه في إبرام أكثر من صفقة قوية.

جاء من ضمن المطالبين بالجابر، حساب يحمل اسم "محمد هزازي"، إذ كتب عبر "تويتر": "سامي الجابر أفضل مفاوض هلالي، بأقل مدة خلص مع مدرب ولاعبين، ليومك ذا الهلال والدوري والمنتخب السعودي مستفيدين منها، ليس حاليًا ما نستفيد من خبرات الأسطورة السعودية الوحيدة في جلب اللاعبين؟!"، وعلق أيضًا حساب "عز وكفى": "بما أن صندوق الاستثمارات هو المُتحكّم حاليًا بالأندية، أطالب بأن يكون ملف الأجانب والمفاوض في الفترة الصيفية لنادي الهلال هو سامي الجابر ولا أعتقد عاشق مثل أبو عبدالله يرفض طلب للهلال في عز حاجة النادي له"، وأضاف أيضًا "صالح الشحي": "حاسم بالملعب بأهدافه وحاسم بالمكتب بصفقاته، لن ننسى تلك الرحلات المُتكررة التي قام بها سامي الجابر من اجل اقناع خيسوس ليدرب الهلال، من أين لنا بسامي آخر".

جدير بالذكر أن الجابر تولى عدة مناصب في الهلال منذ اعتزاله، إذ قاد الفريق كمدير للكرة أولًا، ثم مديرًا فنيًا في موسم 2021-2013م، وأخيرًا رئيسًا لعدة أشهر، بدايةً من أبريل 2018م وحتى سبتمبر من العام ذاته.