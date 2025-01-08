"مواجهة الاتحاد درس للإدارة" .. سامي الجابر يُطالب الهلال بالتخلص من أحد نجومه وضم هذا اللاعب

الأسطوري يُقدم النصيحة للمدرب جورج جيسوس

وصف الأسطوري سامي الجابر خسارة الهلال أمام الاتحاد في كأس الملك بالدرس لإدارة النادي العاصمي، مطالبًا المدرب جورج جيسوس بالتخلص من أحد نجوم الفريق وضم آخر خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

الاتحاد أقصى الهلال من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه عليه بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 2-2، وقد تحدث الجابر بصفة المشجع الهلالي عقب اللقاء وقد بدا عليه الحزن والاستياء من الخسارة.

المدرب السابق طالب إدارة الهلال بالتعلم من اللقاء والتعاقد مع لاعب جديد يكون بديلًا للمهاجم ألكسندر ميتروفيتش، مضيفًا لقناة "SSC" "الهلال متميز بالعرضيات، وجود ميتروفيتش كان مهمًا في الملعب، التمركز السليم الوحيد لماركوس ليوناردو اليوم أنتج عن هدف من عرضية، عبد الله الحمدان أهدر فرصتين محققتين بالرأس. المفترض أن يكون لدينا أكثر من ميتروفيتش لإحراز الأهداف، أتمنى أن تكون تلك المباراة درس لإدارة الهلال بالبحث عن بديل للمهاجم الصربي من الآن".

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الجابر طالب كذلك بالتخلص من الظهير الأيسر رينان لودي ومنح الفرصة لمتعب الحربي باللعب بدلًا منه، والذي صنع هدف الفريق الثاني بعد دخوله بديلًا أمس، إذ قال "الهلال عليه التخلص من لودي، لديه الحربي يستطيع اللعب أساسيًا في مركز الظهير الأيسر، علينا الاستفادة من خانة اللاعب الأجنبي بدلًا من لودي".

وأتم الجابر حديثه بالتأكيد على حاجة الهلال لعمل كبير في سوق الانتقالات الشتوي الجاري وخاصة للاستعداد لكأس العالم للأندية التي ستقام الصيف القادم في أمريكا.