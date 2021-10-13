"سامح أمي" .. طفل يعتذر لميسي بسبب رونالدو!

لقطة طريفة للغاية..

أشعل أحد الأطفال الأرجنتينيين وسائل التواصل الاجتماعي بعد رسالة أرسلها للأسطورة ليونيل ميسي في معسكر منتخب التانجو حول غريمه الأبدي كريستيانو رونالدو.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بيرو في آخر مواجهات هذا التوقف الدولي يوم 15 أكتوبر، واستغل طفل هذا الحدث "للاعتذار" لميسي.

الطفل حمل ملصقًا كتب عليه "ميسي.. سامح أمي، لم تكن تعرف ماذا تفعل، اسمي كريستيانو!".

Esto acaba de pasar en el predio de la Selección. pic.twitter.com/P16qprDhFF — Gastón Edul (@gastonedul) October 12, 2021

وبعد التقاط صورة لهذا الملصق بالقرب من مقر تدريبات الأرجنتين، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره واقعة طريفة لا تحدث كثيرًا.

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المنافسة بين رونالدو وميسي مستمرة منذ سنوات، ورغم بلوغ تقدم الثنائي في العمر وتركهما لريال مدريد وبرشلونة، لا تتوقف المقارنات بينهما.

ميسي الآن بات بطلًا قوميًا أرجنتينيًا بعد النجاح في جلب لقب كوبا أمريكا لبلاد الفضة أخيرًا في أعقاب التتويج على حساب البرازيل بالنسخة الأخيرة.

يستعد البرغوث حاليًا لمونديال قطر 2022، وحلمه أن يتمكن من معانقة الكأس الذهبية قبل اعتزال كرة القدم.