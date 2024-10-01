بعدما أرعب الجمهور .. سالم النجدي يكشف ما حدث معه خلال مباراة الريان والنصر في دوري أبطال آسيا النخبة

المدافع السعودي أثار قلق الجميع خلال اللقاء القاري

كشف سالم النجدي مدافع النصر عما حدث معه خلال مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا النخبة، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

النجدي كان قد أثار رعب الجميع بسقوطه المفاجئ على الأرض خلال تواجده على مقاعد الدلاء بعد إحراز كريستيانو رونالدو لهدف النصر الثاني عند الدقيقة الـ76، وزاد قلق الجماهير بعدما اضطر الجهاز الطبي لإخراجه من الملعب نحو غرف الملابس على النقالة الطبية.

الصحفي عبد العزيز العصيمي كان قد طمأن الجمهور بالإشارة عبر منصة إكس إلى أن الجهاز الطبي في النصر أكد سلامة اللاعب ومغادرته الملعب وحيدًا في سيارته، وقد زاد اللاعب بنفسه جرعة الاطمئنان تلك برسالة وجهها للجمهور عبر حسابه على سناب شات.

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اللاعب المنضم للنصر هذا الصيف قادمًا من الفتح أوضح أنه مجرد تعرض إلى "دوخة" بسيطة، مشيرًا إلى أنه في حالة جيدة وصحة تامة حاليُا وموجهًا الشكر لكل من تقدم بالسؤال عنه وعن حالته الصحية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد الريان عند صفر نقاط.