سالم الدوسري يتقمص دور نيمار .. و"مشادة" قد تنقذ الهلال من أفكار جيسوس الخاطئة

فوز ضعيف لنادي الهلال بـ"لمحات سالم وأخطاء جيسوس"

SHAHID

بعد بداية متعثرة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي "العجوز" جورج جيسوس، سلسلة انتصاراته مؤخرًا.

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الهلال فاز (1-0) على نادي الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليعزز صدارته برصيد 26 نقطة.

وهذه المباراة؛ هي الأولى التي يلعبها الزعيم الهلالي، بعد تأكد انتهاء موسم ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي يعاني من إصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

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وتقمص النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، دور نيمار خلال مواجهة الخليج؛ سواء من الجانب الإيجابي، وذلك بمجموعة من المهارات الفنية التي سحرت العيون، أو السلبية بـ"إهدار" العديد من الفرص السهلة.

وسجل سالم، هدفًا بعد مراوغة مبهرة لدفاعات الخليج، في الدقيقة 75؛ إلا أن الحكم رفض احتسابه؛ بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ بحجة تجاوز الكرة، الخط الخلفي.

كذلك.. وجد النجم الدولي السعودي، الحرية في استلام الكرة من الجناح الأيسر، والدخول إلى العمق؛ على غرار ما كان يفعله نيمار، في أيامه الأولى مع عالم الساحر المستديرة.

لكن.. ظهر عدم التركيز والرعونة على الدوسري، أمام مرمى الفريق المنافس؛ وذلك من خلال إهدار أكثر من فرصة، كان من السهل أن يسجلها، لو تعامل معها بشكل أكثر جدية.

الهلال يلعب بـ10 نجوم فقط يا جيسوس

وعلى جانب آخر.. شهدت مباراة الهلال والخليج، ما تم تحذير جيسوس منه كثيرًا؛ خاصة بعد تأكد غياب نيمار عن الفريق الأزرق، بشكل رسمي.

جيسوس اعتمد على البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في مركز صناعة اللعب أو المهاجم الثاني، خلف الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ما أدى إلى اختفائه تمامًا، وشعوره بـ"التوهان" داخل المستطيل الأخضر.

مركز مالكوم الأساسي، هو الجناح الأيمن؛ إلا أن المدرب البرتغالي "العجوز"، فضل الاعتماد على البرازيلي الآخر ميشايل ديلجادو، في هذا المكان، وتحويل دي أوليفيرا إلى صناعة اللعب.

الازدواجية في أدوار هذا الثنائي، جعلت الهلال يظهر أمام الخليج، كما لو كان يلعب بـ10 نجوم فقط؛ وهو ما قد يسبب له مشاكل كثيرة للغاية، أمام منافسين أقوى، في المستقبل.

لكن.. رب ضارة نافعة؛ حيث جاءت المشادة بين ميشايل وجيسوس، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الخليج؛ لتكون ربما بمثابة الحل لهذه الأزمة الفنية.

ميشايل اعترض بشدة على مدربه، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في اشتباكات بينهما؛ لولا تدخل أحد أعضاء الجهاز الفني.

وعلى الرغم من تأكيدات جيسوس نفسه، على أن علاقته جيدة مع ميشايل، وأن اللاعب كان غاضبًا على مستواه في المباراة؛ إلا أن "العجوز" البرتغالي، قد يبعد النجم البرازيلي عن التشكيل الأساسي، لبعض الوقت.

وقتها.. سيكون بإمكان مالكوم، العودة إلى مركزه المفضل على الجناح الأيمن، مع تقدم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، من الارتكاز إلى صناعة اللعب أو المهاجم الثاني.

وبهذا الأسلوب، قدم نادي الهلال، أفضل مبارياته في الموسم الرياضي الحالي؛ وهو ما يتمنى الملايين من عشاق هذا الكيان، أن يتكرر في الفترة القادمة.

SHAHID