"سالم الدوسري كان يستحق أن يُنافس ميسي على البالون دور"

سالم فرض نفسه كأفضل لاعب في آسيا

فاز النجم سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة الهلال ومنتخب السعودية، ليتفوق على كافة منافسيه، لتظهر بعض الأصوات التي أكدت على أنه كان يستحق المنافسة على الكرة الذهبية.

وقال الإعلامي علي العنزي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الجائزة التي حصل عليها سالم، هي تتويج لمستوياته المميزة، وأعتقد أنه ليس فقط على مستوى قارة آسيا، وعلى كل القارات، وكنت أفضل أن يتواجد بين لاعبي العالم".

وأضاف العنزي: "حتى البالون دور التي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، أعتقد أنه كان يجب أن يتواجد لاعب مثل سالم الدوسري، لأنه لاعب مميز جدًا وقدم كل شيء مع الهلال والمنتخب السعودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستطرد قائلًا: "أتذكر تصريحات ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد مباراته أمام السعودية بكأس العالم، كان يُشيد جدًا بمستوى سالم، وكنت أتمنى استمراره مع فياريال الإسباني، لأنه كان سينتقل إلى أندية أكبر في أوروبا".

يُذكر أن الأرجنتيني ميسي حصل على جائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.