مدرب السعودية في ورطة قبل كأس الخليج .. طلب سالم الدوسري يضع رينارد في "خانة اليك" مع الهلال

ماذا طلب سالم الدوسري من هيرفي رينارد؟

لا يزال موقف سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، غامضًا، في ظل تقلص حظوظه في المشاركة ببطولة كأس الخليج العربي، "خليجي زين 26"، والتي تستضيفها الكويت، في الفترة من 21 ديسمبر وحتى الثالث من يناير.

وتعرض سالم الدوسري، للإصابة بكسور في الوجه، قبل تجمع لاعبي المنتخب السعودي في معسكر الرياض، على خلفية مشاركته في مباراة الهلال والرائد، بالجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، فيما أشارت تقارير عدة إلى صعوبة مشاركة قائد الأخضر في كأس الخليج العربي، وفي حال تمكنه من المشاركة، فسيكون بدءًا من الدور نصف النهائي، حال تأهل السعودية من دور المجموعات.

وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، إن سالم الدوسري طلب من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، البقاء مع الأخضر، مؤكدًا أنه قادر على التعافي والمشاركة، رغم أن التقارير الطبية تفيد بعدم قدرته على اللعب - حتى الآن -.

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وأضاف الحميدي أن رينارد في موقف صعب بسبب ذلك الطلب، بين بقاء سالم الدوسري الذي لن يستطيع المشاركة في خليجي 26، إلا إذا خرجت تقارير طبية جديدة تفيد بإمكانية اللعب، وكذلك إن عاد الدوسري إلى الهلال، وتضرر بسبب الاستبعاد، فسيتم إلقاء اللوم على رينارد والجهاز الفني للأخضر.

ونوّه الحميدي بأن المنتخب السعودي يمر بمنعطف صعب على مستوى الإصابات، مستشهدًا بحسان تمبكتي، مدافع الهلال، والذي لا تزال حظوظه في المشاركة بنسبة 50%، بعد معاناته من إصابة في مفصل القدم، علمًا بأن معسكر المنتخب، قد شهد قيام عدة لاعبين بمران خاص مع الجهاز الطبي، بين فراس البريكان وعبد الله الخيبري، وعودة الحارس محمد اليامي للمران بعد معاناته من آلام الظهر، فيما تقرر استبدال عبد الإله العمري، مدافع الاتحاد، باللاعب عون السلولي من التعاون، بسبب الإصابة.