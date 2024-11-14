"شوف لك مستشار إعلامي!" .. المريسل يكيل الانتقادات إلى سالم الدوسري بعد صورته مع سلمان الفرج

ماذا فعل سالم الدوسري؟

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد إلى سالم الدوسري، قائد الهلال، بعد نشر صورته مع سلمان الفرج، نجم نيوم، وذلك بعد تعرض اللاعبين للإصابة خلال الأيام الماضية.

المنتخب السعودي استبعد سالم الدوسري من رحلة ملبورن، بسبب إصابته في مفصل القدم، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والاتفاق، بالجولة العاشرة من دوري روشن، فيما أعلن الأخضر عن غياب القائد سلمان الفرج، قبيل مباراة أستراليا، بعد الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ووجه المريسل ردًا على رسائل سالم الدوسري، التي نشرها خلال مباراة أستراليا والسعودية، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث قام الدوسري بنشر مقاطع لهدف سابق أحرزه في شباك الكنغر، كما وجه رسالة إلى الفرج، قائلًا "الحمد لله على كل حال، وقدامك العافية، وترجع أقوى يارب".

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وعلّق المريسل برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "أخي سالم الدوسري، نشرت صورة سلمان الفرج، تتحمد له بالسلامة، ما كان أولى تنشر الصورة في البداية، بدلًا من نشر أهدافه أثناء سير المباراة؟ نصيحة، شوف لك مستشار إعلامي، ترى مو عيب".

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، ليرفع المنتخبان رصيدهما إلى 6 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي الأخضر في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن أستراليا - وصيف المجموعة.