غياب روبن نيفيش يطول والعويس أفضل حالًا منه .. طبيب الهلال يكشف حالة المصابين ويؤكد: نحاول إعادة سالم الدوسري في أقرب وقت!

بيان عن حالة الثلاثي المصاب في الهلال..

خرج خوان خوسيه خيمينيز؛ طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لتوضيح موقف الثلاثي المصاب حارس المرمى محمد العويس، لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش والجناح السعودي سالم الدوسري.

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الحارس يعاني من إصابة في الظهر منذ أشهر، وكلما عاد للملاعب داهمته من جديد، حتى أنه لم يظهر إلا في مباراة وحيدة بالموسم الجاري أمام البكيرية في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين، في 24 من سبتمبر الماضي.

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وعن موقفه أوضح الطبيب أنه بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا في موضع الإصابة، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، مشيرًا إلى أن عودته للتدريبات الجماعية متوقع أن تكون في ديسمبر المقبل.

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أما التورنيدو فأصيب في الثامن من نوفمبر الجاري في الكاحل، أمام الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وأعلن خيمينيز أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة، مؤكدًا: "سنحاول إعادته للتدريبات في أقرب وقت ممكن".

وبالقياس على أقل مدة حددها طبيب الزعيم فمن المفترض أن يغيب سالم أمام الخليج والشباب في الجولتين الـ11 والـ12 من دوري روشن، بجانب مواجهة السد القطري في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، على أن تكون عودته أمام الغرافة في الجولة السادسة في البطولة القارية، والمحدد لها الثالث من ديسمبر المقبل.

وأخيرًا نيفيش، الذي أصيب في الوتر الرضفي للركبة أمام العين بالجولة الثالثة من النخبة الآسيوية في 21 من أكتوبر الماضي.

طبيب الموج الأزرق أكد أن العملية التي خضع لها البرتغالي مؤخرًا هي الحل الأمثل له، موضحًا أنه لن يقدر على المشاركة في التدريبات الجماعية حتى يناير المقبل.