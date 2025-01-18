فيديو | تفوق على نجم الاتحاد وزميل الهلال .. سالم الدوسري يتسلم جائزة "جوي أوردز" من أسطورة فرنسا

ماذا قال سالم الدوسري بعد فوزه بالجائزة؟

توج سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، والمنتخب السعودي الأول، بجائزة الرياضي المُفضل، في حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، في الرياض، لتكريم نجوم وأساطير الرياضة والفن والشخصيات المُلهمة.

وأعلن أسطورة الكرة الفرنسية، تييري هنري، عن فوز سالم الدوسري بجائزة الرياضي المفضل، متفوقًا على زميله المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، وكذلك مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، ولاعب وسط الاتحاد، الجزائري حسام عوار.

ووجه الدوسري كلمة، عقب تسلمه الجائزة، قائلًا "السلام عليكم، البداية، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، وكذلك لا يفوتني أن أشكر معالي المستشار وجميع من ساهم في هذه الجائزة، وإن شاء الله القادم أفضل".

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وقدم سالم الدوسري موسمًا للتاريخ مع الهلال، في الموسم الماضي (2023-2024)، حيث قاده للفوز بثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ أندية كرة القدم للرجال.

ويملك الدوسري مسيرة لا تنسى في ملاعب المملكة، حيث بات هدفه في مرمى الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم 2022، علامة فارقة في الكرة السعودية، كما توج بالعديد من الألقاب مع الهلال، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.