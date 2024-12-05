"تحفيز ميتروفيتش" ينقلب على سالم الدوسري .. طلب لقائد الهلال بترك عادته المفضلة مع المنتخب السعودي!

سالم الدوسري مجبر على التضحية..

نجح سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، في خطف الأنظار، عقب مباراة فريقه أمام الغرافة القطري، في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز الأزرق بثلاثية دون مقابل.

وتمكن الهلال من استعادة صدارة مجموعة الغرب في دوري النخبة الآسيوية، بعد فوزه على الغرافة بثلاثية ماركوس ليوناردو وأليكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش، ليحتل الصدارة بـ16 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.

وعلّق الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على قراره بمنح كرة ركلة الجزاء إلى ميتروفيتش، بقوله "قائد الفريق هو عين المدرب الثانية داخل الملعب، ومنحت ميتروفيش الكرة لأنني يجب أن أحفزه، والمهاجم مهمته تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

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ونشر الناقد الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم، ردًا على تصريح الدوسري، عبر منصة (إكس)، قائلًا "كلام رائع من قائد الهلال والمنتخب، وإن شاء الله نشاهد هذا التحفيز لأحد مهاجمي المنتخب، حين يتحصل الأخضر على ركلة جزاء في اللقاءات القادمة".

ولاقى سالم الدوسري، انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب إصراره على تنفيذ ركلات الجزاء مع المنتخب السعودي، حيث أهدر ركلتين أمام إندونيسيا والبحرين، ما تسبب في تعادل الأخضر بالمباراة الأولى (1-1) والثانية دون أهداف، في الجولتين الأولى والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.