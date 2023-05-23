سالم الدوسري .. ملك "سناب شات" ينبطح داخل الملعب!

في غياب الدوسري فاز الهلال أمام ضمك، لكن مع وجوده لم يفلح في الفوز أمام العدالة؛ محتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب!

"فوز بثنائية نظيفة"، ربما إذا قرأت هذه العبارة منفردة هكذا في مواجهة الهلال والعدالة، ستكون متيقنًا أنها لصالح الزعيم، فمنافسه يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب، والأزرق ولو كان مُجهدًا، فهناك في الملعب سالم الدوسري، ياسر الشهراني، موسى ماريجا وأندريه كارييو وغيرهم من النجوم، القادرين على الحسم بـ"نصف قدم".

لكن يؤسفني أن أُخبرك أن ذاك الفوز لصالح العدالة!، نعم! الهلال يقترب من حجز المركز الرابع في جدول الترتيب لصالحه، ليكون أسوأ مركز في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين.

وبمناسبة الحديث عن النجوم، لنسلط الضوء على أحدهم، فلم يعد هناك أي مجال للحديث عن الأمور الفنية في الزعيم في موسم للنسيان حقًا في تاريخه..

سالم الدوسري؛ التورنيدو الذي استبعده القائم بأعمال المدير الفني إيميليانو دياز من المباراة الماضية أمام ضمك، لكن في غيابه حقق فريقه الفوز بهدف نظيف، ومع عودته، خسر اللقاء، مصادفة، بالطبع لن نقف عند هذا، لكن عليّ أن أخبرك أن جمهور الهلال عبر "تويتر"، قالها صراحةً: "عاد سالم وعاد معه العك أمام المرمى".

الليلة، لم يسدد الدوسري أي تسديدة بين القوائم الثلاث، ست تسديدات جميعها بعيدة عن المرمى، وأهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى بالإطاحة بالكرة في العارضة بغرابة، بجانب خسارته للكرة 13 مرة.

من الوارد أن يتعرض أي نجم لفترة تراجع في مستواه، لكن في المقابل، سيكون قد ارتكب أكبر أخطائه حال عدم التزامه للصمت..

طوال الأيام الماضية، تفرغ الدوسري لـ"تلقيح" عبارات قاسية على منتقديه، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، بجانب إعادة نشر لأهداف سابقة له، وكأنه يحاول استجداء مشاعر الجماهير ناحيته، لكن طريقة غير موفقة تمامًا.

كونك "ملك سناب شات" خلال فترة حرجة في مسيرة فريقك، الذي خسر بشكل رسمي لقب دوري روشن ودوري أبطال آسيا، حتى وإن حقق كأس خادم الحرمين الشريفين، فأنت تجني على نفسك بنفسك.

عد حساباتك، كي لا تكون ضحية ضمن ضحايا ثورة الصفقات العالمية المقبل عليها الدوري السعودي في الصيف المقبل!