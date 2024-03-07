بعد الغموض والقلق .. الهلال يحسم موقف سالم الدوسري بعد الإصابة!

تعرف على موقف سالم الدوسري بعد الإصابة الأخيرة

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سيطر القلق على جماهير نادي الهلال خلال الأيام الماضية، بعدما تعرض الجناح سالم الدوسري للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكان الهلال قد أعلن أمس الأربعاء بشكل رسمي عن إصابة الدوسري في الركبة خلال الشوط الأول ضد الاتحاد، وأثار الطبيب ثامر الشهراني القلق بعدما أكد على أن هناك شك بالقرار النهائي للإصابة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إصابة سالم الدوسري لا تدعو للقلق، ولن تُعيقه عن المشاركة في مباراة الهلال ضد الاتحاد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي لنادي الهلال فضل منح الدوسري راحة من تدريبات الأربعاء، على أن يتحدد موقفه من المشاركة ضد في الرياض المقرر لها يوم الجمعة، اليوم الخميس.

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وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بهدفين دون رد، في ذهاب ربع النهائي، حيث يحتاج إلى الخسارة بفارق هدف واحد على أقل تقدير لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.

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