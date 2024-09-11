فيديو | محاضرة جلبت له السخرية .. طريقة تحفيز سالم الدوسري للاعبي السعودية أمام الصين تدفع لـ"الترحم" على سلمان الفرج!

"نسي الكلمات وسط حديثه"!

لم يأتِ معسكر سبتمبر بالخير على سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، رغم الفوز الأخير أمام الصين، في ظل التحفظ على مستواه الفني، وحتى مستواه في لعب دور القائد في غياب سلمان الفرج؛ لاعب نيوم، المستبعد من قبل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ لأسباب فنية.

التورنيدو قاد الأخضر قبل أيام للتعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ثم الفوز أمام الصين (2-1)، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، محاضرة الدوسري للاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء، كما هي عادة الحساب، لكن في وقت كانت محاضرات سلمان الفرج تجلب له المزيد من الاحترام، قادت محاضرة التورنيدو السخرية له.

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السخرية أتت كون سالم بدأ كلامه بقول: "يالا يا شباب، بسم الله .. توكلنا على الله" ثم صمت وكأنه نسي ما كان يهم بقوله وبدت على وجهه ابتسامة، أوحت بأنه لا يجيد الحديث بجدية في مثل هذه المواقف.

وبعد الصمت لبضع ثواني، واصل الدوسري: "نعيد الكلام الذي اتفقنا عليه؛ تركيز عالي، أعيد وأكرر، لا نريد الضغط، العب واستمتع، استمتع بمهارتك، وبلعبك وتمريراتك وقطع الكرة وإحراز الأهداف، لا تضغط نفسك، لكن الاستمتاع بجدية، نحترم الخصم ونحترم أنفسنا، المباراة صعبة ليست كالمباراة الماضية".

واختتم: "لا تقبلوا بالهزيمة، نريد إيجابية، كما لا تريدون الخسارة في تقسيمة المران، نريد الرجوع بالفوز".

الكثيرون وضعوا قائد الأخضر على مقصلة السخرية بعد تلك المحاضرة، فكتب أحدهم - على سبيل المثال لا الحصر -: "الله يرحم أيام سلمان الفرج وتحفيزه .. من أول كلمتين ضيع السالفة"، وأضاف آخر: "سلمان الفرج وسالم الدوسري فرق بين الثرا والثرية".

فيما علق ثالث: "عاد ما لقوا الا سالم قائد والله يا هو شخصيته اساسا ما هو حق تحفيز طبعه هادي اصلا، هذا لو إنه سلمان الفرج هو الي فعلا دوره قيادي أكثر و محفز، بس ياخي معقول الجيل هذا ما فيه لاعب قائد بالمنتخب، طبعا ممكن عندنا لعيبة صغار لو برزوا بالمستقبل يكونون قادة للمنتخب بس معقول ما فيه قائد فعلي".