"أنت لاعب جيد لكنك لست نجمًا" .. رسالة نارية تُطالب سالم الدوسري بالاعتزال دوليًا

انتقاد قاسٍ لنجم المنتخب السعودي قبل ساعات من مواجهة البحرين الحاسمة

يستعد المنتخب السعودي للمواجهة الحاسمة أمام البحرين مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ورغم ذلك فمازال نجمه سالم الدوسري يتعرض لانتقادات عنيفة آخرها رسالة قاسية تُطالبه بالاعتزال الدولي.

نجم الهلال يتعرض منذ فترة لانتقادات كبيرة لتراجع مستواه مع الأخضر، خاصة في ظل تألقه مع ناديه محليًا وقاريًا، ويرى منتقدوه أن هناك تفاوتًا واضحًا وكبيرًا بين أدائه مع الهلال والمتنخب السعودي.

الإعلامي تركي السهلي ذهب بعيدًا في حديثه عن الدوسري، إذ أوضح أن الحل الأفضل له حاليًا هو اعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب السعودي، وذلك نتيجة تراجع مستواه الحاد وعدم قدرته على أن يُصبح نجمًا مؤثرًا وقائدًا فعالًا في الأخضر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لبرنامج "برا 18" "مارسيلو بروزوفيتش في عُمر 34 عامًا اعتزل اللعب مع منتخب كرواتيا، رغم مساهمته في إنجاز وصافة العالم، وألمانيا ودعت عدة نجوم اعتزلوا دوليًا، ليعتزل سالم الدوسري دوليًا وسنضع صوره في المدرجات، اعتزل يا سالم لأن مستواك تراجع كثيرًا مؤخرًا".

أضاف "مشكلة الدوسري الحقيقية هي خلطه بين لعبه ونجوميته، يُحاول تصدير نفسه كنجم في وقت يجب أن يكون لاعبًا، وصوله لشارة القيادة في المنتخب جعله يخلط بين كونه نجمًا لدى الهلاليين ووجوب أن يُصبح نجمًا في المنتخب، سالم لاعب ممتاز لكنه باعتقادي ليس نجمًا، لا يمتلك معايير النجم من كاريزما وحضور ولغة جسد وتأثير جماهيري وإدراكه لأدوات التواصل".

أتم "سالم ضعيف في تلك الجوانب ولا يُحاول اكتسابها، بل يعتمد على نجوميته في الهلال وهذا حقه وحق الهلاليين لكن عليه أن يقبل نقدنا له مع المنتخب، سواء لتراجع مستواه أو عدم فعاليته كقائد أو عدم امتلاكه لأدوات التأثير كنجم، أقول له أمام هذا الخلط وحتى لا يُحمل كل هذا عليه الاعتزال دوليًا".