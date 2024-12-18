بعد الفوز الودي للمنتخب السعودي .. رينارد يحسم موقف سالم الدوسري وفراس البريكان من السفر إلى الكويت

الأخضر خاض مباراة ودية أمام ترينداد وتوباجو يوم أمس

حسم هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي موقف الثنائي، سالم الدوسري وفراس البريكان، من السفر إلى الكويت لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي 26.

نجم وسط الهلال يُعاني من كسور خفيفة في الوجه ولن يستطيع اللعب في الفترة القادمة سوى بارتداء قناع خاص، فيما لم يتدرب مهاجم الأهلي مع المنتخب أبدًا لمعاناته من إصابة في الكاحل.

صحيفة الرياضية أوضحت أن المدرب الفرنسي قرر اصطحاب اللاعبين إلى الكويت على أن يُحدد مدى قدرتهما على اللعب مع المنتخب حسب التقارير الطبية المتابعة لحالتيهما، وإن كانت التقارير الصحفية المتابعة ترجح غياب الدوسري عن دور المجموعات بالكامل.

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بعثة المنتخب من المقرر أن تتوجه إلى الكويت يوم الجمعة القادم، إذ ستكون المباراة الأولى للأخضر في خليجي 26 أمام البحرين يوم 22 ديسمبر، ومن ثم سيلعب ضد اليمن والمواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام العراق.

الأخضر كان قد هزم ترينداد وتوباجو وديًا مساء أمس 3-1 في مباراة زج خلالها رينارد بـ21 لاعبًا، وقد أحرز الأهداف صالح الشهري وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري.