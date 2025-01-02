سالم الدوسري فشل في اختبار خليجي 26؟ .. نصيحة إلى رينارد لإنقاذ المنتخب السعودي قبل ضياع حلم كأس العالم

بعد وداع حزين لبطولة كأس الخليج..

ودع المنتخب السعودي، منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد الخسارة أمام سلطنة عمان بنتيجة (1-2)، في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها الكويت، حتى السبت المُقبل.

وارتدى سالم الدوسري، شارة القيادة للمنتخب السعودي، خلال بطولة كأس الخليج، رغم معاناته - قبل البطولة - من الإصابة بكسور في الوجه، حيث امتدحه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، بأنه أعطى دروسًا للأجيال الشابّة، بإصراره على دعم المنتخب وعدم الاكتفاء بالعلاج في الرياض.

ولكن، يبدو أن سالم الدوسري لم يقدم أيضًا، ما يشفع له بتغيير الصورة التي باتت في أذهان عدد من الجماهير والنقاد، بأنه لا يملك إمكانيات القائد للمنتخب السعودي، حيث قال الناقد وليد علي، عبر برنامج "كورة"، إنه ليس هناك قائد في المنتخب بالفترة الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح "دائمًا ما نضرب المثل بسلمان الفرج، ليس فنيًا فقط، ولكنه يحمّس اللاعبين بكلمات تدخل قلوبهم أكثر من الجهاز الإداري، وكان ينبه الحارس وحائط الصد، واللاعب الذي يكون موجودًا خلف الحائط (في حديثه بشأن الهدف العماني الأول الذي جاء من ركلة حرة)، كما يجب أن يكون للقائد عين على المنطقة الفنية، من خلال المدرب الذي يريد إيصال معلومة له، وكذلك عينه على جميع اللاعبين".

وأضاف علي "مباراة العراق كانت استثنائية، وأعتقد أن التصريح أعطى دافعًا للاعبين، ولكن المنظومة الدفاعية لم تُعالج، وبات الجميع يطمع في التسجيل أمام المنتخب السعودي، بين الفراغ والمساحات وغياب التركيز، علينا أن نتذكر مباراة الأرجنتين، حيث كان الدفاع من كثرة تركيزه، كان يوقع المنتخب الأرجنتيني في مصيدة التسلل عدة مرات".

ويستعد المنتخب السعودي لمواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، خلال شهر مارس المُقبل، مع إقامة مباراتي الجولتين السابعة والثامنة، حيث يلتقي مع منتخبي الصين ثم اليابان يومي 20 و25 مارس.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن أستراليا (الوصيف)، فيما ابتعد المنتخب الياباني في الصدارة بـ16 نقطة، علمًا بأن صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث، سيتأهلون مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات.

وتشهد المجموعة الثالثة صراعًا شرسًا، بعيدًا عن اليابان المغرّدة بالصدارة، حيث يأتي منتخب أستراليا في الوصافة بـ7 نقاط، ثم منتخبات إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين بـ6 نقاط.