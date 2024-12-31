سالم الدوسري نجا من إصابة خطيرة .. حكم "أزمة الهلال والشباب" بطل قرار مثير بمواجهة المنتخب السعودي وعمان

سالم كان مشكوك مشاركته في "خليجي 26" من الأساس بسبب الإصابة..

شهدت قمة السعودية وعمان، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025، لقطة تحكيمية "مثيرة".

الفائز من قمة السعودية وعمان، سيواجه في المباراة النهائية من بطولة "خليجي 26"، مساء يوم السبت القادم، المتأهل من مواجهة الكويت - صاحبة الأرض - والبحرين.

وفي الدقيقة 34.. قام الحكم التركي أوموت ميلير، بإشهار الكارت الأحمر "المباشر" في وجه المنذر العلوي، نجم منتخب عمان الأول لكرة القدم؛ بعد لعبة مشتركة مع سالم الدوسري، جناح نادي الهلال والأخضر السعودي.

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العلوي تدخل بعنف شديد على "كاحل" سالم، الذي وقع متألمًا على أرضية الملعب؛ وسط قلق كبير من جماهير الزعيم الهلالي والمنتخب السعودي.

الجهاز الطبي للمنتخب السعودي تدخل على الفور، وقام بمعالجة سالم البالغ من العمر 33 سنة، والذي عاد لاستكمال القمة الخليجية بشكل طبيعي للغاية؛ مع تأييد الحكم لقراره بـ"طرد" العلوي.

ميلير ليس باسم غريب على الكرة السعودية؛ حيث أنه بطل أزمة ديربي الشباب والهلال، في الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقتها.. طرد الحكم التركي، لاعب نادي الشباب نادر الشراري، لتنقلب النتيجة ويفوز الهلال (2-1) على قلعة الليوث؛ وسط إصدار الأخير بيان احتجاج رسمي.

بعد احتجاج الشباب.. اعترفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتعرض الليث لـ"أخطاء تحكيمية" في الديربي أمام الهلال؛ لتقرر منع التعامل مع أوموت ميلير مجددًا.