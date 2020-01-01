قدرات سالزبورج تؤهله للتعاقد مع رونالدو

إمكانيات مالية كبيرة للنادي النسماوي تجعله قادراً على ضم النجم البرتغالي

يعيش المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فترة جيدة في الدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس، ولكن هل يقوم بخطوة مفاجئة وينتقل إلى صفوف سالزبورج النمساوي؟

هذا ما يعتقده لاعب الوسط الألماني أوليفر كراجل الذي يلعب حالياً بنادي بينيفينتو الإيطالي الحالي بعد تجربة في النمسا مع نادي ريد، حيث يؤمن بالقدرات المالية المميزة لخصمه السابق سالزبورج.

وقال كراجل في تصريحات لموقع "جول" :"سالزبورج جعلوا ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يفعل كل شيء على ملعب أنفيلد من أجل العبور لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وتعادلوا مع نابولي على أرضه".

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وأضاف:"هم يستطعيون شراء كريستيانو رونالدو غداً لو أرادوا ذلك، وأتوقع ظهورهم بمستوى مميز جداً لو شاركوا في بطولة الدوري الألماني".

كراجل يمتلك قصة أخرى مع ساديو ماني نجم ليفربول وسالزبورج السابق، حيث سبق وأن لعب ضده أكثر من مرة وقدم مستويات مبهرة أمامه.

وأضاف الألماني:"لعبت ضده كثيراً، في إحدى المرات قام بتدميري، فازوا علينا 5/0 وقتها، لعبت بشكل أفضل في بعض المباريات الأخرى، ولكن موهبة ساديو كانت واضحة منذ بداية رحلته".

وتابع:"يتمتع بسرعة كبيرة ومهارة فنية مميزة، دائماً يعرف أين يذهب، لذلك الكل يعشقه في ليفربول، لمستواه وأيضاً لتواضعه والأخلاق التي أظهرها في أكثر من حوار صحفي، وحديثه عن عدم اهتمامه بمظاهر الثراء، وأنشطته للمؤسسات الخيرية والتبرعات التي يقوم بها في بلده".

يذكر أن كراجل سبق وأن لعب لنادي "إس في ريد" من 2013 حتى 2016، وهي الفترة التي لعب فيها أمام ماني في سالزبورج، قبل الانتقال للدوري الإيطالي وينتهي به المطاف في بينيفينتو أحد أندية الدرجة الثانية الذي انضم له من فوجيا العام الماضي.