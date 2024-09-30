سالب 91 مليون يورو.. برشلونة يعلن ميزانية عامه المالي

ميزانية برشلونة للعام الماضي سالب 91 مليون يورو...

اجتمع مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، بعد ظهر اليوم، في جلسة استثنائية بمقر النادي، وبعد اجتماع طويل، وافق مجلس الإدارة على اغلاق السنة المالية للعام الماضي، وتوقعات ميزانية العام الجديد.

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وفي بيان رسمي نشره النادي الكتالوني، عبر حساباته الرسمية مساء اليوم الإثنين، فإن النتيجة النهائية للعام المالي هي سالب 91 مليون يورو.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن إدارة برشلونة، أرادت تسليط الضوء على نجاحات الفريق بالرغم من هذا الرقم، والتي تتمثل في تحقيق إيرادات رعاية قياسية وصلت إلى 210 مليون يورو.

كما حققت شركة " BLM" وهي شركة التسويق التي يمتلكها الفريق الكتالوني وتختص في بيع الأشياء المتعلقة بشعار الفريق من هدايا وقمصان وغيرها، نجاحات تصل إلى 110 ملايين يورو، بزيادة قدها 72%، عن التي حققتها في عام 2018.

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وعلى صعيد فريق كرة القدم فإن برشلونة، حقق أرباح من بيع بعض اللاعبين وعلى رأسهم عثمان ديبميلي، وصلت إلى 80 مليون يورو، وتمكن من تخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 170 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة يونج بويز السويسري، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.