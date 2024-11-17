شكر وطمأنة.. أول تعليق من مساعد مدرب المجر بعد سقوطه المرعب في مباراة هولندا

ماذا قال سالاي؟

بعث آدم سالاي مساعد مدرب منتخب المجر رسالة إلى الجماهير، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال مواجهة هولندا في أمستردام ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وتوقفت المباراة التي احتضنها ملعب أمستردام أرينا لنحو ربع ساعة بسبب سقوط سالاي المفاجئ على مقاعد البدلاء، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب في العاصمة الهولندية.

وكتب سالاي رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام اليوم الأحد، قال فيها: "شكرًا لكم على الرسائل الكثيرة، أنا بخير".

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يشار إلى أن سالاي (36 عامًا) كان قائدًا سابقًا للمنتخب المجري وعُين مساعدًا للمدرب في وقت سابق من هذا العام، علمًا بأنه سجل 26 هدفا في 86 مباراة دولية.

من الجدير بالذكر أن هولندا فازت على المجر برباعية نظيفة، لتحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل.