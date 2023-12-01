سافيتش يفجر مفاجأة بعد ثلاثية النصر: لم أكن في كامل جاهزيتي وأتعلم من ميتروفيتش

سافيتش لم يكن في كامل جاهزيته قبل الفوز على النصر بثلاثية نظيفة...

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كشف سافيتش، لاعب الهلال أنه لم يكن بكامل جاهزيته، قبل مباراة الموج الأزرق والنصر، في قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

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ونجح الهلال في الفوز على النصر بنتيجة (0-3)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال سافيتش في تصريحات تلفزيونية على قناة "SSC" عقب اللقاء: "مباراة كبيرة وعمل كبير من الفريق، ولم أكن بكامل جاهزيتي، ولكن الأهم هو الفوز في الديربي، خاصة وأنها مباراة الديربي الأولى لي".

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وأضاف: "كل الفريق كان في كامل تركيزه في المباراة، واستفادت من ميتروفيتش في التدريبات، وهذا ما ظهر في كرة الهدف الأول، الذي سجلتها برأسي".

وبعد خسارة اليوم تجمد رصيد النصر عند النقطة 34 في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل الهلال عند النقطة 41 في المركز الأول.

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