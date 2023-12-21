سافيتش يعلق على إنجازه الشخصي مع الهلال .. ويكشف سرًا جديدًا عن جيسوس

بقميص الهلال.. سافيتش يحقق رقمًا لأول مرة في مسيرته الكروية

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علق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على إنجازه الشخصي، في مواجهة أبها.

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الهلال فاز (7-0) على أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت تسجيل سافيتش، 3 أهداف "هاتريك" لأول مرة في مسيرته الكروية.

وقال سافيتش في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، بعد مواجهة أبها، إنه يتمنى دائمًا أن يكون "الهداف" في مباريات الزعيم الهلالي؛ على الرغم من أن الأهم؛ هو فوز الفريق وتحقيق الـ3 نقاط.

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وعن تسجيل سباعية.. أكد النجم الصربي، على أن اللعب الهجومي؛ هو ما يطلبه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في التدريبات وقبل المباريات.

وأشار ميلينكوفيتش سافيتش، إلى أن جيسوس لا يكون سعيدًا، عندما يفوز الهلال بهدف أو اثنين؛ حيث دائمًا ما يطلب المزيد، وهو الأمر الذي يحاول نجوم الفريق، تنفيذه على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد أكد في وقتٍ سابق، على أن جيسوس يغضب من اللاعبين، عندما تهتز شباك الفريق، حتى ولو حصلوا على الثلاث نقاط.

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