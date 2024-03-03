"سافيتش حركة غير أخلاقية" .. مطالب بمعاقبة نجم الهلال بعد تصرفه مع زميله!

البعض اعتبر حركته "دعابة" والبعض ثار وطالب لجنة الانضباط بمعاقبته كما فعلت مع كريستيانو رونالدو!

SHAHID

هجوم جم يتعرض له الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب الهلال السعودي، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال مباراة الاتحاد الأخيرة، دفع منافسيه لاستغلاله للمطالبة بمعاقبته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

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الكلاسيكو أقيم أول أمس الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، وانتهى بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وخلال الساعات الماضية، تداول منافسو الهلال فيديو لحظة احتفال لاعبي الأزرق بالهدف الثالث، الذي سجله سعود عبدالحميد، لكن المشكلة الأساسية كانت في الطريقة التي اختارها سافيتش لتهنئة اللاعب بهدفه، إذ لجأ للمس منطقته الحساسة، وهو ما دفع البعض لإطلاق وسم "#سافيتش_حركه_غير_اخلاقيه" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يأتي حاليًا ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة.

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على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "فضيحة، كارثة، مصيبة، يا ناس يا بشر هذي الحركة أمام الجميع والعياذ بالله، كيف في المعسكرات ومن خلف الستار؟!"، فيما علق آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حركة لا أخلاقية بل تتجاوز القذارة من اللاعب المتعالي سافيتش!!، أين حراس الفضيلة ومن استقبلت حساباتهم في الخاص شكاوى الأمهات والثكالى على تصرف رونالدو؟؟ هل يقبل أحدهم أن يعرض هذا المقطع أمام أطفاله؟؟، طبعًا لن تسمع همسًا ولن ترى هزة رمش تجاه هذا التصرف القذر!!".

أما الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية فاستغرب: "في كريستيانو حق وأخلاق وفضلية وكرامة، في سافيتش تأجيج وتشويه وتأليب لجان، هذا بعض إعلامكم الرياضي باختصار!، تعليقي: من أمن العقوبة أساء الأدب، هؤلاء فقدوا أهم خصائص البشر أعوذ بالله".

لكن على الجانب الآخر، هناك من منافسي الهلال من تعامل مع الحركة بطريقة أخرى تمامًا، وفسرها بحسب البيئة الأوروبية التي ينتمي لها سافيتش، كالإعلامي الرياضي صالح الطريقي الذي وصف الحركة بأنها "دعابة"، فكتب: "حركة سافيتش أفسرها دعابة شخص بيئته لا ترى مثل هذه السلوك خدش للحياء، أقول هذا لأن السياق هو من يحكم لنفس السلوك، ولو وجهت للمنافس لأصحبت تعدي، أما القذارة فتجدونها عند من نبح على رونالدو وطالب بطرده من البلد دفاعًا عن الفضيلة، ثم انتهك فضيلته بصمته عن سافيتش".

يذكر أن المقارنة بين رونالدو وسافيتش من قبل الكثيرين تأتي إسقاطًا على إيقاف رونالدو مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي، على خلفية حركته تجاه جمهور الشباب، في ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن، إذ قام بإشارات من خلال منطقته الحساسة أيضًا، اعتبرها الكثيرون لا أخلاقية، بينما فسرها هو أمام لجنة الانضباط بأنها تعبير عن القوة وليست إهانة لأحد.

SHAHID