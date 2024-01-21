الراحل القادم بعد هندرسون؟ سافيتش يثير قلق جمهور الهلال

الصربي يفتقد لاتسيو

استغل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، تواجد ناديه السابق لاتسيو في الرياض للحديث عن علاقته بالبيانكوتشيلستي، وإمكانية العودة لصفوفه.

وتواجد لاتسيو بصفته وصيف السيري آ بالسوبر الإيطالي هذا الأسبوع، ولكن ودع البطولة من نصف النهائي بالخسارة بثلاثية من إنتر الجمعة الماضية.

وعلى هامش اللقاء، رد الصربي على اسألة الصحافيين أثناء تواجده بمعسكر الهلال التحضيري للنصف الثاني من الموسم، وأبدى حزنه للغياب عن المباراة وفرصة مقابلة الزملاء السابقين.

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وقال سافيتش في تصريحات نقلها "كالتشيو ميركاتو": "بالتأكيد أفتقد لاتسيو، كنت هناك لثمان سنوات ولكن نعم، حظيت بفرصة مقابلة بعض الزملاء".

وأتبع: "الأمور بخير ولكن أنا حزين لأن أردت أن أحضر يوم الإثنين لمشاهدة النهائي".

يذكر أن في الأيام الماضية غادر جوردان هندرسون الدوري السعودي ونادي الاتفاق نحو أياكس، بينما تحدث مدافع النصر أيمريك لابورت منتقداً الأجواء في السعودية، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.