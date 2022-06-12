"سافر لتجربة المقاعد" .. النصراويون يسخرون من وضع حمد الله في منتخب المغرب

النصراويون يعتبرونه "كمالة عدد" والاتحاديون يصفونه بـ"وجه الخير"

ما بين فرحة خالصة بصعود المنتخب المغربي لدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، وبين فرحة مخلوطة بسخرية، تابعت الجماهير السعودية التأهل التاريخي لأسود الأطلس.

أسود الأطلس صعدوا لأول مرة في تاريخ العرب، بعد التغلب على المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح، بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وشهدت هذه المباراة غياب المهاجم عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، إذ اكتفى مدربه بإبقائه على مقاعد البدلاء.

وبشكل عام، وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، دفع بالساطي في الثلاث مباريات الخاصة بدور المجموعات في الدقائق الأخيرة، إذ يعتمد على المهاجم يوسف النصيري بشكل دائم.

وضع حمد الله في منتخب المغرب سبب انقسامات في السعودية، إذ يحتفل الجمهور الاتحادي بتحقيق بلاده لهذا الإنجاز لأول مرة، في حضور عبد الرزاق، معتبرين إياه "وجه الخير".

تهانينا الى المغرب بعد التأهل الى دور الربع النهائي

ومبروك لشعب المغرب

ولـ عبد الرزاق حمدالله

🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/70jHcj7YKZ — انين الذكريات (@AAneenAL) December 6, 2022

الف مبروك التأهل لمنتخب #المغرب وللشعب المغربي، وتهنئة خاصة للساطي عبدالرزاق حمدالله🇲🇦 pic.twitter.com/Cy4Z7G4sGn — خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) December 6, 2022

#المغرب بقيادة الكبير عبدالرزاق حمد الله اول منتخب عربي يتاهل للدور الثاني مرتين #كاس_العالم_FIFA 86 و 2022 #المغرب_كندا

انجاز كبير للمغاربه 💪 وجهك حلو عليهم يا كبير #حمدالله #عبدالرزاق_حمدالله 😍♥️ pic.twitter.com/7PZNVLYOsQ — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) December 1, 2022

وفي المقابل، سخر جمهور النصر؛ نادي حمد الله السابق، من وضعه في منتخب بلاده وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، معتبرين إياه "كمالة عدد".

حمدالله أبلاء بلاءً حسناً في التسخين على خط الملعب وكان أحد أسباب وصول المغاربة للدور ربع النهائي😉#غرد_مثلهم pic.twitter.com/UwwkdGd1wv — إنت محبوبي 💛💙 (@Qii3G) December 6, 2022

تحركات حمد الله في مبارة اليوم pic.twitter.com/fUlrFRCkxl — ابوزياد (@abo_zyyad) December 6, 2022

مشاركة #حمدالله مع منتخب #المغرب مثل احتراف سامي جابر في فريق وولفرهامبتون !!

يكملون التمارين ويتعشون 🤣 pic.twitter.com/dew11UGzQn — هلالي نزيه (@Alzaiim1982) December 6, 2022

يذكر أن الخلافات بين جمهور النصر وحمد الله تعود لنوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده مع اللاعب لأسباب قانونية وانضباطية.