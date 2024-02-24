"ساعده على زيادة معاناة الضحية".. نيمار يدفع الثمن غاليًا بسبب مشاركته في جريمة داني ألفيش!

هجوم شرس من مسؤولين حكوميين على نجمي البرازيل

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة برشلونة، الأسبوع الماضي، ضد البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، بتهمة الاعتداء الجنسي، جدلًا واسعًا في البرازيل، والذي طال أيضًا صديقه وزميله السابق في البارسا ومنتخب السيلساو نيمار دا سيلفا.

وأمر القاضي بحبس داني ألفيش لمدة 4 سنوات و6 أشهر، قضى منها 13 شهرًا خلال المحاكمة، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ليلي، وإلزامه بتعويض قدره 150 ألف يورو، دفعها بالفعل قبل بدء المحاكمة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك غضبًا حكوميًا في البرازيل من موقف داني ألفيش، حيث اتهمته سيدا جونزاليس، وزيرة المرأة أن ما فعله جريمة تنضم لمسلسل "الفظائع المماثلة" التي ترتكب ضد المرأة من لاعبي كرة القدم.

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ونال نيمار، نجم الهلال السعودي، جانبًا من الهجوم في البرازيل، بسبب مساعدته لزميله السابق داني ألفيش في دفع مبلغ التعويض، معتبرين أنه لم يكن عليه فعل ذلك للتخفيف من آلام رجل قام بفعل "غير أخلافي".

وكشفت جونزاليس، أن حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تعد قانونًا، بحيث "تتمتع جميع النساء بالحق في الاستمتاع بأمان في الحانات والنوادي".

وفي نفس السياق، أكدت جيلسي هوفمان، رئيسة حزب العمال الحاكم أن "عقوبة ألفيش أمر فعال ومثالي، لأن هذا الأمر يؤكد بأن المجتمع لم يعد يتسامح مع السلوكيات الجنسية والمعادية للنساء، وإدانة هذا المغتصب هي إدانة تربوية ومثالية".

وأضافت: "السخيف أن ألفيش اقترض أموالًا من نيمار الذي ساعده في دفع التعويض وتخفيف العقوبة، وهو ما لا يحل شيئًا للضحية، ولا يمحو معاناتها".