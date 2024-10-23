ساعة فاخرة وآيفون 15 ومحفظة.. سرقة أحد مسؤولي بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة!

ماذا حدث؟

واجه أحد مسؤولي بايرن ميونخ أزمة كبرى في إسبانيا، حيث يستعد الفريق البافاري لمواجهة برشلونة على ملعب مونتجويك، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسب "ElCasoCAT"، فإن أحد مسؤولي البايرن، لم يذكر اسمه، تعرض للسرقة في شارع ليتورال ببرشلونة، بينما كان في نزهة حول المدينة الكتالونية.

وأوضح أن "اللص سرق ساعة فاخرة وهاتف أيفون 15 ومحفظة، قبل أن يهرب من المكان"، علمًا بأنه لم يلق القبض على السارق حتى الآن، وما زالت الشرطة تحقق في الواقعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من الجدير بالذكر أن برشلونة خسر أمام موناكو (2-1) في الجولة الافتتاحية بدوري الأبطال، قبل أن يفوز على يونج بويز (5-0) بالجولة الثانية.

في المقابل، فاز بايرن بالجولة الافتتاحية بنتيجة 9-2 أمام دينامو زغرب، فيما تلقى هزيمة خارج الديار من أستون فيلا بهدف نظيف.