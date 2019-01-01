ساعات تفصل محمود متولي عن ارتداء قميص الأهلي

حسمت كافة أمور الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح محمود متولي مدافع الإسماعيلي على بُعد ساعات قليلة من ارتداء قميص الأهلي، بعدما توصل الناديان لاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

ويُحاول الأهلي منذ عدة أسابيع ضم المدافع المصري، لكن المفاوضات كانت صعبة مع الدراويش خاصة مع رفض النادي التخلي عن اللاعبين المطلوبين من جانب الإسماعيلي لإتمام الصفقة مثل أحمد حمدي وأحمد الشيخ.

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وقد أفادت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري المصري أن الأهلي توصل لاتفاق مع الإسماعيلي على ضم متولي مقابل 25 مليون جنيهًا مصريًا دون دخول أي لاعبين في الصفقة.

ويرتبط متولي بعقد مع فريقه الأصفر ينتهي صيف 2020 وقد رفض تجديده رغم عرض النادي عليه 4.5 مليون جنيهًا مصريًا، وسبق أن أنهى اللاعب الاتفاق مع بطل الدوري المصري على بنود عقده الشخصي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد نهاية مباراة ختام الدوري المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.

يُذكر أن الأهلي جدد إعارة رمضان صبحي وضم أليو ديانج هذا الصيف، ويرتبط حاليًا بأكثر من لاعب أبرزهم محمد مجدي قفشة وأسامة جلال.

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