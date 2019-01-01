ساسولو يحصل على مدافع إنتر ويمهد لصفقة سينسي

يبدو أن صفقة سيني لصالح إنتر في طريقها للاكتمال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ساسولو الإيطالي، حصوله على توقيع مدافع نادي إنتر ماركو سالا، لتدعيم الخط الخلفي، أثناء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك سالا ابن الـ 20 عاماً، مع منتخب إيطاليا في كأس العالم للشباب، بعد فترة إعارة قضاها في صفوف نادي إريزو.

وحاولت إدارة ساسولو شراء مهاجم إنتر صاحب الـ 16 عاماً سيبيستيانو إيسبوسيتو، ولكن 10 مليون يورو لم تكن كافية لإقناع الفريق بالتخلي عن اللاعب.

وتعد هذه الصفقة، تمهيداً لانتقال ستيفانو سينسي لاعب ساسولو إلى صفوف إنتر، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في أي وقت.

#Calciomercato: acquisito a titolo definitivo dall' il terzino classe '99 Marco #Sala. Andrea #Cisco in prestito al Pescara.



Il comunicato ufficiale è su https://t.co/rKoXIWVvNq #ForzaSasol — U.S. (@SassuoloUS) June 30, 2019

ووفقاً للأنباء الصحفية، فإن إنتر سيحصل على توقيع سينسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند الشراء بقيمة 25 مليون يورو.