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ساسولو: برشلونة سيفعل بند الشراء بواتينج ولكن لن يستمر معهم

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برشلونة ينوى تفعيل عقد الشراء للاعب الغاني وفقاً لمسؤولي النادي الإيطالي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يعتقد مسؤولو نادي ساسولو الإيطالي، أن نادي برشلونة الإسباني سيفعل بند الشراء في عقد اللاعب كيفن برنس بواتينج.

وانضم بواتينج إلى النادي الكتالوني، في يناير الماضي على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي، مع وجود بند الشراء في العقد.

المدير الرياضي لنادي ساسولو جيوفاني كارنيفالي، يرى أن اللاعب الغاني صاحب الـ 32، سيوقع مع برشلونة بشكل نهائي، ولكنه لن يلعب للنادي الكتالوني!.

وقال جيوفاني في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه من الصعب أن يعود لنا بواتينج، برشلونة سيفعل بند الشراء ثم يعيد بيه إلى فريق آخر، سيبقى في الدوري الإسباني على الأرجح".

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ولعب بواتينج مع برشلونة أربع مباريات في مختلف المسابقات، ولكنه لم يستطع التسجيل أو الصناعة في أي منها، كما حصل على لقب الدوري الإسباني.

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