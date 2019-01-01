ساري: يوفنتوس في مرحلة تغيير العقلية

ساري يتحدث عقب هزيمة يوفنتوس لإنتر بركلات الترجيح

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قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن البيانكونيري في إطار تغيير العقلية نحو ما يريده هو في الوقت الحالي.

وكان يوفنتوس قد نجح في الفوز على إنتر في ديربي إيطاليا الودي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعقب اللقاء، أبدى ساري سعادته بالانتصار على إنتر حتى وإن جاء ذلك في إطار ودي، نظرًا لقيمة المباراة بين الفريقين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وأضاف: "نشعر بالتحسن على الكثير من المستويات وهذا ما ننشده من الفترة التحضيرية، لا زلنا في إطار تجربة العديد من الأشياء"

وتابع: "يوفنتوس الآن في إطار تغيير العقلية، العقلية الجديدة التي ننشدها لن تأتي في يوم وليلة، وهذا ما نسعى من أجله قبل بداية الموسم"

ركلات الترجيح تحسم ديربي إيطاليا الودي لمصلحة يوفنتوس

يذكر أن يوفنتوس كان قد خسر في المباراة الماضية أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس الأبطال الودية كذلك.