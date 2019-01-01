ساري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي تشيلسي

نفس ما حدث أمام توتنهام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

صب المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، غضبه على لاعبي تشيلسي، عقب الخسارة في ديربي لندن أمام أرسنال بهدفين نظيفين، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلص المدفعجية، الفارق مع تشيلسي في صراع المركز الرابع، إلى 3 نقاط، مع دخول مانشستر يونايتد بشكل أكبر في الصراع الدائر متساويًا مع الشياطين الحمر.

ساري تحدث عقب نهاية اللقاء: "أنا حزين عقب ما وصل له الفريق اليوم، قد تجد الصعوبات في مباريات من وقت لآخر، لكن علينا التعامل بشكل أفضل مع الصعوبات من ما حدث اليوم".

نفض المدفعجية عن أنفسهم، تراب النتائج السلبية الأخيرة، مستغلاً تخبط تشيلسي الهجومي والدفاعي تحت قيادة ساري.🙄



إليكم تحليل ما حدث اليوم من قمة ملعب الإمارات 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وتابع: "أنه أمر لا يمكن قبوله، أنه نفس الأمر الذي حدث أمام توتنهام، لقد تذكرنا أننا خرجنا من المشاكل، لكن يبدو أننا نعاني من أجل الخروج من تلك المواقف، لا يهمني الخسارة، لكن لا أفضل الخسارة بتلك الطريقة".

ووجه ساري رسالة اللاعبين: "أنا غاضب بشدة، غاضب جدًا في الحقيقة، هذة الخسارة بسبب عقليتنا، لا أقبل هذا، حدث هذا أمام توتنهام في الدوري، يبدو أن تلك المجموعة من اللاعبين من الصعب تحفيزهم".

إيمري يجد الحل للفوز مع أرسنال

وخسر تشيلسي للمرة الرابعة هذا الموسم، ليفشل في الانقاض على المركز الثالث الذي يحتله توتنهام بفارق نقطة وحيدة عن البلوز.