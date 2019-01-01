ساري يكشف أسباب "استمتاعه" بتدريب يوفنتوس

ويتحدث عن مباراة لاتسيو..

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن أنه بدأ يشعر بالمتعة في تدريبات البيانكونيري، مُعللًا ذلك بأن الأمر يعود في الأساس إلى قيام اللاعبين بتطبيق ما يأمرهم به.

تصريحات ساري أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة لاتسيو ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي، والتي يلتقي فيها بطل السكوتيدو مع بطل كوبا إيطاليا في مباراة من المقرر لها أن تكون في المملكة العربية السعودية.

ساري قال "لقد بدأت أستمتع حقًا في الجلسات التدريبية، إذا حدث ذلك فهذا يعني أن الفريق بدأ أو حاول على الأقل أن يلعب أسلوبي في كرة القدم. إذا بدأت أستمتع، فهذا يعني أيضًا أن لدينا نقاط ضعف ولكنني بمقدوري أن أصلحها.".

"الهدف دائمًا يجب أن يكون فريق يوتيوبيا مثالي، فإذا لم نكن سعداء بصورة كاملة في كل الأوقات، سيكون دائمًا لدينا شيء لنحسنه وهذا هو المطلوب بالفعل."

وأردف "لا تنس، لقد خسرنا مباراة واحدة فقط حتى الآن، وفي آخر مباراتين قمنا بتغير النظام وهو يستهلك بعض من طاقتنا ولكن في النهاية هو أمر ضروري يساعدنا. لقد دخل شباكنا هدفين في آخر 3 مباريات واحد منهم في الدقيقة 95، الأمر ليس كما وأننا يُسجل علينا كل 5 دقائق.".

"نحن نرتكب أخطاء، ولكن من الغريب حقًا أن شباكنا تُمنى بأهداف عندما ندافع بعمق أكثر من عندما نلعب بالضغط العالي. من الصعب أن نحدد سبب ذلك، ولكن علينا أن نعمل على الأمر ونحاول إيجاد بعض الحلول."

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الهزيمة الوحيدة التي تلقاها ساري منذ وصوله على رأس العارضة الفنية لليوفي كانت على يد لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الإيطالي مطلع ديسمبر الحالي، لذلك قد تكون مباراة السوبر بمثابة الفرصة لمدرب تشيلسي السابق للثأر من الفريق العاصمي.

"نابولي أكثر خطورة في مباراة مثل هذه بسبب قوتهم البدنية والتكتيكية، أجد أنه من غير المعقول عدم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية، فلديهم واحد من أفضل اللاعبين في منتصف الملعب (سافيتش) وكذلك إيموبيلي الذي سجل 16 هدفًا في 17 مباراة."

وأتم "لعبت 3 نهائيات مع تشيلسي العام الماضي، مباراة لاتسيو هامة للغاية، نحن متحمسون لها والمباراة الأخيرة بيننا ستمثل حافزًا إضافيًا لنا حتى نفوز عليهم.".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 42 نقطة، في الوقت الذي سيلتقي فيه بليون في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما يُعبر عن مسيرة جيدة حتى الآن للفريق تحت ولاية ساري.