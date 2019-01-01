ساري لن يخاطر ببيانيتش وهيجواين جاهز لتورينو

ثنائي يوفنتوس المصاب اقترب من العودة والمشاركة بشكل طبيعي من جديد

قرر الجهاز الفني لنادي يوفنتوس، بقيادة ماوريسيو ساري عدم المخاطرة والدفع باللاعب ميراليم بيانيتش خلال الفترة القادمة.

ويعاني بيانيتش من إصابة عضلية، منذ مباراة ليتشي يوم الأحد الماضي، رفقة زميله جونزالو هيجواين.

الفحوصات التي أجراها اللاعب البوسني، أكدت سلامته ولكن الجهاز الفني يفضل التمهل في عودة اللاعب كإجراء احترازي وكي لا تتفاقم الإصابة.

وفي سياق متصل أشارت صحيفة توتوسبورت الإيطالية، أن هيجواين أصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة القادمة لفريقه.

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وخاض المهاجم الأرجنتيني، مران اليوم رفقه زملائه بشكل طبيعي ومن المنتظر ان يقود هجوم الفريق في ديربي تورينو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس، سيحل ضيفاً على تورينو مساء السبت القادم، في ديربي مدينة تورينو ضمن إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.