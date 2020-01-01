ساري: رونالدو بحاجة للتحسن وليس الراحة

هل هناك أزمة بين مدرب يوفنتوس ونجمه؟

تحدث مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عقب الانتصار على ليتشي برباعية نظيفة عن نجومه، وخصوصاً الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين.

البيانكونيري سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني، منها واحداً لرونالدو من علامة الجزاء، بينما عاد البيبيتا من إصابته وشارك بديلاً وهز الشباك أيضاً.

وقال ساري للمراسلين بعد المباراة: "كريستيانو الآن يمكنه أن يلعب بشكل طيب، يحتاج للتحسن بعد فترة التوقف ويقوم بذلك مباراة بعد الأخرى".

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وأضاف: "يحتاج أن يلعب كثيراً، في المستقبل سنجد طريقة للحفاظ عليه خلال المباريات أو أن لا يلعب بعضها، هو يجيد الاستماع لنفسه ويعرف مدى يحتاج للراحة، ولكن ليس الآن".

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وحول هيجواين: "هو مهم للغاية لنا، قوي وأحد أفضل رؤوس الحربة بالعالم بالوقت الراهن، يمكنه أن يكون حاسماً بنهاية الموسم".

وختم: "مر بفترة صعبة على الصعيد الشخصي والعالمي بسبب كورونا التي أثرت به كثيراً ولكنه عاد من إصابته ويستعيد اللياقة وأنا سعيد من أجل هدفه".

يوفنتوس الآن يتصدر جدول الترتيب بأريحية بعد تعثر منافسيه لاتسيو وإنتر الجولة الماضية، بانتظار بقية مباريات الأسبوع الحالي من الدوري.